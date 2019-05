Giro d’Italia 2019: la 1ª Tappa va allo sloveno Roglic, ottimo 3° posto per Nibali [FOTO]

11 Maggio 2019 22:45

Giro d’Italia 2019: la 1ª Tappa va allo sloveno Roglic, ottimo 3° posto per Nibali. Lo sloveno: “tre anni fa sono andato vicino alla maglia rosa, l’ho aspettata tanto e l’ho aspettata anche oggi”

“Tre anni fa sono andato vicino alla maglia rosa, l’ho aspettata tanto e l’ho aspettata anche oggi, qui, sul traguardo, visto che ero partito fra i primi. Sono felice, non pensavo cinque anni fa di poterla conquistare, evidentemente abbiamo fatto un grande lavoro”. Queste le parole dello sloveno Primoz Roglic, prima maglia rosa del Giro d’Italia 2019. Lo sloveno ha vinto la 1ª tappa imponendosi nella cronometro d’apertura a Bologna chiudendo col tempo di 12’54” davanti al britannico Simon Yates, a 19 secondi, e a Vincenzo Nibali, distanziato di 23 secondi. Quarto crono per il colombiano Miguel Angel Lopez, a 28 secondi, stesso tempo per l’olandese Tom Dumoulin.

Giro d’Italia 2019: la 1ª Tappa va allo sloveno Roglic, ottimo 3° posto per Nibali. Il messinese: “ottimo tempo, ho avuto buone sensazioni”

E’ contento Vincenzo Nibali dopo la cronometro di apertura del Giro d’Italia 2019: “è un tempo veramente buono, ho fatto un buon riscaldamento, ho avuto buone sensazioni. Dumoulin non ha fatto una prova super, ma me lo aspetto più avanti. Le cose si possono evolvere giorno per giorno, bisogna essere prudenti se no rischi di prendere scappellotti. Roglic? Vedendo come sta pedalando e quello che ha fatto oggi, certo, è uno degli avversari più forti. Ma non è il solo”, conclude.

