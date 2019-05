Giro d’Italia 2019: Arnaud Demare vince allo sprint la 10ª tappa, ancora secondo Viviani [FOTO]

21 Maggio 2019 18:00

Demare vince allo sprint la decima tappa del Giro d’Italia, la Ravenna-Modena di 145 chilometri. Secondo Elia Viviani

Arnaud Demare vince allo sprint la decima tappa del Giro d’Italia, la Ravenna-Modena di 145 chilometri. Il francese della Groupama-Fdj precede in volata Elia Viviani della QuickStep. La maglia rosa resta ancora sulle spalle di Valerio Conti, della UAE Team Emirates. Diversi corridori non hanno potuto partecipare alla volata dopo essere rimasti coinvolti in una caduta a circa mezzo chilometro dal traguardo. Tra questi anche il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), vincitore finora di due tappe in questa edizione della ‘corsa rosa’. Domani l’undicesima tappa da Carpi a Novi Ligure, 206 chilometri.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo