Giochi Giovanili Studenteschi a Chianciano Terme: sul podio la squadra del “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni [FOTO]

12 Maggio 2019 20:15

Ancora un brillante risultato per il “Nostro – Repaci”, l’Istituto d’Istruzione Superiore villese diretto dalla prof.ssa Maristella Spezzano. Alla finale nazionale svoltasi dal 9 al 12 maggio a Chianciano Terme, gli studenti Piero Ambroggio, Alessandro Santoro e Carlo Delfino si sono aggiudicati il terzo posto nella specialità Dama internazionale Categoria juniores dei Giochi Giovanili Studenteschi, giunti alla 31 edizione. Il risultato raggiunto è ancor più significativo , perchè è la prima volta che l’Istituto partecipa ai giochi in questa tipologia di gara. La Finale Nazionale 2019 è stata indetta e organizzata dalla Federazione Italiana Dama con lo spirito di proporre a tutti gli studenti la possibilità di cimentarsi nella gara “senza avere come unica finalità il risultato, bensì la crescita armonica ed equilibrata dell’individuo, mettendo perciò al primo posto il fair play e la gioiosa condivisione della passione verso il gioco della dama”. “La partecipazione ai GGS – sottolinea la Dirigente Spezzano – è perfettamente inserita nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto villese, che ormai da lungo tempo pone tra i principali traguardi formativi lo stile di vita salutare dei giovani studenti, il fair play, la tolleranza e l’inclusione sociale. I ragazzi sono stati bravissimi in questo gioco della mente a mettere in atto con grinta e passione le competenze acquisite; i docenti hanno fatto un efficace lavoro di squadra”. È un terzo posto – affermano raggianti i ragazzi – che ripaga tutti i nostri sforzi negli allenamenti scolastici; siamo orgogliosi di portare a casa una bellissima Coppa, una medaglia e tanti ricordi di questa indimenticabile esperienza di sana competizione arricchita da momenti di socializzazione e divertimento. Felicissimo il prof. Santo Delfino che ha vissuto con loro le emozioni della vittoria, entusiasta la responsabile della specialità di Dama prof.ssa Giovanna Lofaro, che li ha preparati durante l’anno scolastico in collaborazione con l’esperto sig. Giuseppe Amaretti.

