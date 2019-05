Elezioni europee, Forza Italia festeggia la vittoria di Giuseppe Milazzo. Grasso: “Risultato straordinario a Messina e provincia”

27 Maggio 2019 19:56

L’assessore Bernadette Grasso: “La Sicilia premia Forza Italia, grazie alla lungimiranza di Miccichè. A Messina e provincia le percentuali più alte d’Italia”

“Nell’occasione dei festeggiamenti per il neodeputato europeo Giuseppe Milazzo, esprimo grande soddisfazione per l’importante risultato conseguito da Forza Italia in Sicilia e, in particolare, nel messinese. Le percentuali raggiunte dal partito a livello regionale, nella provincia di Messina e a Messina città sono, infatti, le più alte d’Italia.

Gli elettori siciliani e messinesi consegnano così questa grande vittoria nelle mani del presidente Berlusconi, sempre saldo alla guida del partito durante tutta la campagna elettorale, e del candidato Giuseppe Milazzo, già capogruppo all’ARS, giovane da sempre impegnato a difendere gli interessi della Sicilia e dei siciliani, profondo conoscitore delle esigenze e delle istanze delle comunità locali. Un grande lavoro di squadra, un progetto fatto di persone, un instancabile confronto con il territorio e con la gente sono stati gli ingredienti del successo di Giuseppe Milazzo, che oggi celebriamo a Palermo con grande gioia e orgoglio. Il mio personale ringraziamento va al nostro impareggiabile coordinatore, Gianfranco Miccichè, che ancora una volta dimostra la lungimiranza delle scelte fatte, ai colleghi onorevoli di Forza Italia, ai tantissimi amministratori e consiglieri comunali, ai miei concittadini, agli amici e sostenitori che in provincia e nella città di Messina, nei Nebrodi, nella zona ionica e tirrenica, si sono spesi senza sosta e con grande passione per arrivare a tagliare, insieme, questo auspicato traguardo.Sappiamo che, in Europa, Giuseppe Milazzo lavorerà instancabilmente per ripagare la fiducia che i siciliani hanno riposto in lui e tutto il partito sarà al suo fianco. Noi saremo al suo fianco”-Lo dichiara Bernardette Grasso, Assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica della Regione Siciliana.

Europee, Pellegrino (FI): “Milazzo anche in Europa saprà rappresentare il nostro territorio”

“Ad una grande e stimolante avventura è seguita una straordinaria vittoria. Sono certo che Giuseppe Milazzo saprà, anche in Europa, coltivare l’amore, la dedizione e l’affetto per noi Siciliani. Del resto, sono testimone della massima competenza e della grande umanità che contraddistinguono ogni suo comportamento“. A riferirlo è il presidente della Commissione Affari Istituzionali all’ARS, on. Stefano Pellegrino. “La provincia trapanese, che ho l’onore di rappresentare all’Ars – conclude il Parlamentare – ha manifestato grande apprezzamento per la candidatura di Giuseppe ed è pronta ad affiancarlo nel corso delle battaglie nelle quali si impegnerà con la consueta abnegazione.

La sua elezione è stata la dimostrazione che nessun altro candidato avrebbe potuto meglio di lui rappresentare l’Italia e la Sicilia nella Nostra Europa. Caro Giuseppe, ad maiora semper”.

