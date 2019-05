Buona Festa della Mamma 2019: ecco il Doodle di Google

11 Maggio 2019 22:35

Buona Festa della Mamma 2019: il 12 maggio è il giorno in cui in Italia si celebra la figura materna e la maternità. Ecco il Doodle di Google

Il 12 maggio, è la Festa della Mamma, il giorno in cui in Italia si celebra la figura materna e la maternità. Inizialmente veniva festeggiata la ricorrenza l’8 maggio, si è poi deciso di rendere “mobile” la data e fissarla in un giorno festivo, spostandola alla seconda domenica di Maggio. Anche quest’anno Google ci delizierà con un doodle: si tratta di un’anatra che protegge i suoi 6 anatroccoli. Il doodle sarà visibile in numerosi Paesi, tra cui Italia, Germania, Austria, Grecia, India, Stati Uniti d’America, Brasile, Ecuador, Perù, Colombia, Venezuela e Cile.

