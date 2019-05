Elezioni europee, Maria Fernanda Gervasi si presenta alla città di Messina: “Ripartiamo dalle infrastrutture”

11 Maggio 2019 20:12

Elezioni europee, Maria Fernanda Gervasi presenta la candidatura a Messina: “il nostro territorio merita di avere una rappresentanza credibile e nuova”

Si è svolta oggi a Messina la presentazione della candidatura alle elezioni europee di Maria Fernanda Gervasi, nella lista di Fratelli d’Italia.

Durante la giornata la candidata di Fratelli d’Italia, per l’occasione all’interno della Chiesa di Santa Maria Alemanna, ha ospitato diverse figure del mondo politico e associazionistico.

Tra questi l’Avv. Fernando Rizzo, Presidente di Rete Civica per le Infrastrutture, Alessandro Barbera, esponente del comitato DecentraMe e Umberto Bringheli per il Forum delle Famiglie, di cui Maria Fernanda Gervasi è vice-presidente per la città di Messina.

“Sono orgogliosa di far parte di questa fantastica squadra che ha messo in prima linea le infrastrutture e l’occupazione – ha detto la giovane messinese – il nostro territorio merita di avere una rappresentanza credibile e nuova. Noi siamo pronti a fare la nostra parte con Fratelli d’Italia, l’unico partito ad aver inserito nel suo programma per le elezioni europee un corollario di proposte pensate per il Meridione. Insieme ai movimenti civici stiamo portando avanti una campagna elettorale che parte dalle persone, dalle esigenze reali del Sud e dalla voglia di rivoluzionare le regole europee.”

Insieme a Maria Fernanda Gervasi sul palco, l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e l’On. Ella Bucalo, parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia. “Mentre altri blindano nuovi patti del nazareno e litigano su come spartirsi poltrone e potentati – dichiarano entrambi i deputati – noi abbiamo lanciato una giovane messinese capace di ribadire la voglia di cambiamento di una intera generazione e la voglia di emergere di un territorio troppo spesso rimasto lontano dalle logiche strategiche di Bruxelles. Il cambiamento parte dai cittadini, basta votare i soliti noti, Fratelli d’Italia con i suoi contenuti è la vera novità di questa competizione elettorale.”

