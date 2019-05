Elezioni Europee, Berlusconi: “con me Forza Italia può arrivare al 25%” [FOTO]

9 Maggio 2019 23:02

Silvio Berlusconi ospite di Porta a Porta: “non ho posto limiti a ciò che possa raggiungere Forza Italia alle elezioni europee”

“Non ho posto limiti a ciò che possa raggiungere Fi alle europee. Oggi secondo i sondaggi siamo al 10-11 per cento. Secondo alcuni Fi è al 12 per cento. Io valgo il 25 per cento. Se io entrerò nel modo giusto nella campagna elettorale nelle ultime due settimane c’è la possibilità che molti elettori votino Berlusconi e diano a Fi quel voto di fiducia” raggiungendo il “25 per cento”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento da Arcore con Porta a Porta.

(Adnkronos)

