Donna muore incastrata sotto il convoglio della metro a Roma [FOTO]

30 Maggio 2019 15:09

Roma, 35enne muore incastrata tra un convoglio della metro

Una donna, di circa 35 anni, e’ morta rimanendo incastrata tra un convoglio, la banchina e le rotaie in una stazione della metro di Roma. E’ avvenuto alla stazione Lepanto della linea A in direzione Anagnina. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Il servizio della metro e’ momentaneamente interrotto tra le fermate Termini e Ottaviano. La polizia sta ascoltando alcuni testimoni. Non e’ ancora chiara la dinamica, se si sia trattato di un incidente o di un suicidio.

35enne muore incastrata tra tra un convoglio della metro: il pm indaga per omicidio colposo

Una indagine per omicidio colposo e’ stata avviata dalla procura di Roma in relazione alla morte di una donna travolta dalla metropolitana di Roma nella stazione Lepanto.Per chi indaga si tratterebbe di un tragico incidente. In alcune immagini delle telecamere interne e’ ripresa la scena della donna che cade sui binari e cerca disperatamente di tornare sulla banchina. Gli inquirenti hanno gia’ ascoltato il conducente del mezzo che ha affermato di avere visto la donna all’ultimo secondo e di non avere avuto il tempo di frenare per evitare l’impatto.

