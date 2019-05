“Collision” di Alex Caminiti alla Cittadella CUS di Messina: l’opera dedicata al ciclista Vincenzo Nibali [FOTO]

30 Maggio 2019 20:41

L’opera inserita nell’area sportiva è stata dedicata al grande ciclista di Messina Vincenzo Nibali e rappresenta una pinna di squalo stilizzata

Inaugurata alla cittadella universitaria sportiva del Cus UNIME di Messina, l’opera “Collision” realizzata dall’artista messinese Alex Caminiti. La scultura di grandi dimensioni arricchisce i viali di accesso agli impianti sportivi dell’Annunziata alta. L’opera armonicamente inserita nell’area sportiva, è stata dedicata al grande ciclista messinese Vincenzo Nibali e rappresenta una pinna di squalo stilizzata.

Presenti all’inaugurazione dell’opera “Collision” l’assessore comunale Carlotta Previti, Nino Micali, Francesco Bonanno dg dell’Università, Daniele Bruschetta delegato per le Attività sportive, Natale Stracuzzi e Pietro Oliveri. La Cittadella sportiva si è arricchita di un’altra scultura realizzata dall’artista torinese Ciro Esposito, anche lui presente all’evento. L’opera è stata collocata con vista mare, rappresenta barche in arrivo e partenza e la mescolanza delle culture. Esposito ha evidenziato. “Questo il luogo giusto, perché qui si incontrano le culture, che poi partono ad incontrare il mondo”.

Alex Caminiti ha dichiarato “L’idea di costruire questa imponente opera è nata nel 2010, quando Nibali ancora poco conosciuto vinse la Vuelta, oggi sono trascorsi quasi due lustri, tanto tempo ma sono contento lo stesso perché per un artista vedersi apprezzato nella propria terra è veramente il massimo. L’atleta Nibali si merita questo e altro, anche se lui ormai per motivi di lavoro non abita più a Messina, ma so che periodicamente rientra in città a pedalare in salita sui colli, mi auguro che finito il Giro d’Italia, possa venire qui a farsi un selfie con tutti noi e apprezzare quanto da me realizzato. Mi sento infine di ringraziare la famiglia Stracuzzi Oliveri, per il loro fattivo contributo dato alla realizzazione della scultura”.

