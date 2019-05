Messina, domenica al Centro Commerciale Tremestieri: arriva Laura dell’Albero Azzurro

20 Maggio 2019 13:36

Ieri al Centro Commerciale Tremestieri di Messina la consegna del Premio Licordari all’atleta azzurra Silvia Bosurgi. Grande successo per Bing e Flop: domenica prossima arriva Laura dell’Albero Azzurro

Con la consegna del Premio “Messinesità” Mino Licordari a Silvia Bosurgi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004 con la nazionale italiana di pallanuoto femminile e con il pomeriggio di allegria animato da Bing e Flop di Rai Yo Yo sono entrati nel vivo ieri i festeggiamenti del 14^ anniversario del Centro Commerciale Tremestieri.

Numerosissimo il pubblico che ha affollato le gallerie per momenti di shopping e di aggregazione e che ha tributato sinceri applausi a Silvia Bosurgi, un’atleta che nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato sentimenti di identità ed appartenenza alla città di Messina.

“Sono molto felice di ricevere questo riconoscimento -ha dichiarato la Bosurgi- è un onore per me perché si ricorda un noto giornalista che ha dato tanto a Messina e che ha contribuito a far sviluppare l’orgoglio e l’amore per la città peloritana”.

Al microfono della conduttrice, la giornalista Marika Micalizzi, Silvia Bosurgi ha ricordato le tappe più importanti della sua carriera, gli scudetti, le coppe dei campioni, le medaglie ai campionati mondiali ed europei, le olimpiadi ma si è anche soffermata sul suo presente. Oggi è moglie e mamma e continua ad operare nel mondo dello sport.

A consegnarle il riconoscimento Manuela Licordari, figlia dell’indimenticato Mino, che, in rappresentanza anche della sorella Maria Francesca e del fratello Maurizio, ha ringraziato il Centro Commerciale Tremestieri ed il direttore Domenico Rinaldi per l’iniziativa che da tre anni mantiene vivo il ricordo di un grande messinese quale è stato proprio Mino Licordari.

Poi è stata grande festa con Bing e Flop che si sono concessi per foto e selfie con i piccoli amici del Centro. Un’iniziativa graditissima andata avanti fino a sera per soddisfare le tante richieste del numerosissimo pubblico presente. Domenica prossima 26 maggio arriverà Laura, la nota conduttrice dell’albero azzurro e sarà offerta a tutto il pubblico la torta di compleanno.

Da oggi al 24 maggio ritorna invece l’operazione a premi “Più Buoni Che Mai”. Per vincere basterà spendere almeno 30 euro in uno dei negozi aderenti all’iniziativa. Ad ogni spesa di quest’importo (e superiori) verrà consegnato al cliente un buono da 5 euro per acquisti da effettuare a giugno sempre nelle aziende partecipanti. Il regolamento completo di “Più Buoni Che Mai” si trova nella pagina FB del Centro Commerciale Tremestieri.

Infine, nel corso dello spettacolo di ieri, sono state annunciate nuove iniziative che a giugno ed a luglio faranno giungere al Centro Commerciale Tremestieri alcuni personaggi in questo momento amatissimi in tv soprattutto dai giovanissimi.

