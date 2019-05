Messina, Biancuzzo: “scalinata di San Saba invasa da erbacce” [FOTO]

14 Maggio 2019 09:58

Messina, la segnalazione del consigliere Biancuzzo

“La scalinata nel villaggio San Saba, necessita di un intervento di scerbatura, dal momento che le erbacce impediscono di raggiungere il supermercato ubicato sulla strada statale 113/dir“- è quanto segnala il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che sollecita l’amministrazione comunale per gli interventi del caso anche in via Scuola: “rovi e sterpaglie determinano problemi e pericoli soprattutto alle persone anziane che utilizzano la scalinata per recarsi sulla strada statale nel villaggio San Saba. Premesso ciò chiedo la scerbatura della suddetta scalinata e di un tratto della via Scuola che collega il villaggio rivierasco con la strada statale”.

Valuta questo articolo