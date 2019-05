Messina, aspettando la bandiera blu: sopralluogo di Amam a Torre Faro [FOTO]

2 Maggio 2019 20:43

La delibera introduce per la prima volta a Messina il servizio di assistenza e salvamento acquatico, sopralluogo dei tecnici Amam a Torre Faro

Prendono forma le attività oggetto della delibera “Aspettando la Bandiera Blu”. L’assessore alle Politiche del Mare e Beni Demaniali Marittimi Dafne Musolino racconta che

“Questa mattina le maestranze dell’Amam si sono recate a Torre Faro dove hanno provveduto ad individuare e segnalare il punto di presa d’acqua al quale collegare le docce che verranno installate come previsto nella delibera ‘Aspettando la Bandiera Blu’. Inoltre il dipartimento Lavori Pubblici, sempre in esecuzione della predetta ordinanza, ha già predisposto gli atti per la realizzazione delle passerelle di accesso al mare e l’installazione delle docce ed aree di pertinenza sul litorale. In queste ore il dipartimento sta già procedendo all’acquisto delle attrezzature da installare sulla spiaggia. Per la pulizia delle spiagge si è provveduto, come stabilito in delibera, a pubblicare idoneo atto di avviso per la selezione dei beneficiari di borse lavoro che contribuiranno a tenere pulito il litorale”.

Infine, in esecuzione del punto della delibera con il quale è stata introdotta, per la prima volta a Messina, il servizio di assistenza e salvamento acquatico, l’assessore Musolino comunica di avere già convocato un tavolo tecnico con la partecipazione della Capitaneria di Porto, per discutere sulle modalità di esecuzione ed elaborare un modello partecipato di gestione del Servizio di Salvataggio Bagnanti con il rappresentante della Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) e con il coinvolgimento della sezione Navale della Polizia municipale, della Guardia Costiera e di tutte le Associazioni di sport acquatici che vorranno collaborare con l’Amministrazione comunale.

L’assessore Musolino precisa infine che “Le attività demandate ai vari dipartimenti per l’attuazione della Delibera ‘Aspettando la Bandiera Blu’ sono articolate e coinvolgono più dipartimenti e società partecipate, per cui si esprime un sincero apprezzamento per la rapidità con la quale si stanno predisponendo tutti gli atti necessari, a dimostrazione che vi è una grande e sinergica attività di supporto alle azioni politiche messe in campo dall’Amministrazione De Luca”.

