Elezioni Sicilia: i risultati dei ballottaggi, ecco i nuovi sindaci. Bene il M5S, Lega bocciata [FOTO]

13 Maggio 2019 02:00

Elezioni comunali in Sicilia, i risultati dei ballottaggi: eletti i sindaci di Caltanissetta, Castelvetrano, Monreale, Gela, Mazara del Vallo

Ballottaggi Sicilia – Si sono chiuse alle 23 le urne per le elezioni amministrative in Sicilia. Si è votato in 5 comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al voto lo scorso 28 aprile. Eletti i sindaci di Caltanissetta, Castelvetrano, Monreale, Gela, Mazara del Vallo.

Ballottaggi Sicilia: il Movimento 5 Stelle vince a Caltanissetta e Castelvetrano, Di Maio soddisfatto

Luigi Di Maio in diretta su Facebook festeggia la vittoria del Movimento 5 Stelle a Caltanissetta e Castelvetrano e annuncia che lunedì sarà in Sicilia.

Elezioni Sicilia: Alberto Arcidiacono è il nuovo sindaco di Monreale

A Monreale la partita era fra due candidati civici: centra la vittoria Alberto Arcidiacono, che sconfigge il sindaco uscente Piero Capizzi.

Ballottaggi Sicilia: Greco è il nuovo sindaco di Gela

Il nuovo sindaco di Gela è Lucio Greco: sostenuto da Forza Italia. Il forzista ha battuto Giuseppe Spata, candidato della Lega.

Elezioni amministrative in Sicilia: Il Movimento 5 stelle vince anche a Castelvetrano

Movimento 5 Stelle vittorioso a Castelvetrano: Enzo Alfano è sindaco con 64,67%. Lo sfidante Calogero Martire non va oltre il 35,33 per cento.

Elezioni Sicilia: Roberto Gambino è il nuovo sindaco di Caltanissetta

Roberto Gambino è il nuovo sindaco di Caltanissetta. Il candidato del Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 59% dei voti. Cocente sconfitta per il candidato del Centro/Destra Giarratana

Ballottaggi Sicilia: Salvatore Quinci è il nuovo sindaco di Mazara del Vallo

Spoglio ultimato a Mazara del Vallo: Salvatore Quinci è il nuovo sindaco. Sconfitto il candidato della Lega Giorgio Randazzo.

Elezioni amministrative in Sicilia: a Gela si profila un’altra sconfitta per la Lega

Al ballottaggio a Gela, Greco (Forza Italia e Pd) sarà il nuovo sindaco. Sconfitto Spata della Lega.

Elezioni Sicilia: a Caltanissetta si profila la vittoria dei 5 stelle

Per Gambino è fatta: al 99% sarà il nuovo sindaco di Caltanissetta. Il Movimento 5 Stelle batte Michele Giarratana

Ballottaggi Sicilia: a Mazara del Vallo la Lega verso la sconfitta

A Mazara del Vallo, il candidato del Centro/Sinistra Quinci a un passo dalla vittoria. Randazzo, candidato della Lega verso una cocente sconfitta.

Elezioni amministrative in Sicilia: ecco il dato a Castelvetrano a metà spoglio

A Castelvetrano a età spoglio, Alfano (M5S) è nettamente in vantaggio su Martire. Il grillino è al 64%, lo sfidante al 36%.

Elezioni Sicilia: a Gela avanti Greco

A Gela a metà spoglio avanti Greco su Spata: il primo è al 52%, lo sfidante al 48%

Ballottaggi in Sicilia: a metà spoglio avanti Arcidiacono a Monreale

Quando le sezioni scrutinate sono 15 su 36, a Monreale è in vantaggio Arcidiacono con il 60%. Lo sfidante Capizzi col 40%.

Elezioni amministrative in Sicilia: a Mazara del Vallo avanti Quinci

Il candidato sindaco Quinci è avanti a Mazara del Vallo: avrebbe il 52,5% contro il 47,5% di Randazzo

Elezioni Sicilia: a Castelvetrano, regno di Messina Denaro, il M5S verso la vittoria

A Castelvetrano, regno di Messina Denaro, il grillino Enzo Alfano avrebbe tanti punti di vantaggio contro Martire.

Elezioni amministrative in Sicilia: a Caltanissetta Gambino verso la vittoria

A Caltanissetta Gambino, del Movimento 5 Stelle nettamente avanti col 59,79 per cento. Giarratana staccato al 40,21 per cento.

Elezioni Sicilia: ecco il punto della situazione

A Mazara del Vallo è davanti Quinci. A Gela è in vantaggio Greco. A Castelvetrano il candidato del Movimento 5 Stelle, Alfano, verso la vittoria. A Monreale in netto vantaggio Arcidiacono.

Ballottaggi in Sicilia: a Caltanissetta Gambino verso la vittoria

A Caltanissetta il grillino Gambino è al 58,6 al momento, per Garritano si profila una dolorosa sconfitta.

Elezioni amministrative in Sicilia: ecco il primo dato da Mazara del Vallo

Testa a testa tra tra Salvatore Quinci e Giorgio Randazzo nel turno di ballottaggio a Mazara del Vallo.

Elezioni in Sicilia: Castelvetrano vicino ai grillini

Nel turno di ballottaggio a Castelvetrano, dai primi dati, il grillino Enzo Alfano sarebbe avanti su Calogero Martire.

Ballottaggi in Sicilia: ecco il primo dato di Gela

Arriva il primo dato di Gela in questo turno di ballottaggio: Greco sarebbe avanti su Spata

Elezioni amministrative in Sicilia: ecco il primo dato da Monreale

Nel turno di ballottaggio a Monreale, dai primi dati, Arcidiacono sarebbe in vantaggio su Capizzi.

Elezioni Sicilia: ecco il primo dato da Caltanissetta, in vantaggio Gambino

Nel turno di ballottaggio a Caltanissetta sfida tra Giarratana e Gambino. Secondo i primi dati Roberto Gambino sarebbe leggermente in vantaggio

Ballottaggi in Sicilia: sfide al cardiopalma, ecco la situazione uscita dal primo turno

A Caltanissetta gli elettori sono stati chiamati a scegliere fra i candidati alla carica di sindaco Michele Giarratana (37,39%) e Roberto Gambino (19,92). A Gela, si sono confrontati Cristoforo Greco (36,28%) e Giuseppe Spata (30,57%). Al ballottaggio nel Comune di Castelvetrano, Calogero Martire (30,30%) e Enzo Alfano (28,49%). A Mazara del Vallo, fra Salvatore Quinci (31,51%) e Giorgio Randazzo (24,25%). A Monreale, si sono sfidati al secondo turno Alberto Arcidiacono (23,94%) e Pietro Capizzi (21,20%). Lo scrutinio avrà inizio nella stessa giornata di domenica, subito dopo il completamento delle operazioni di voto.

Ballottaggi in Sicilia: ecco i votanti a Gela

A Gela hanno votato il 40,49% in questo turno di ballottaggio

Elezioni amministrative in Sicilia: ecco i votanti a Monreale

A Monreale hanno votato il 41,72% in questo turno di ballottaggio

Elezioni in Sicil ia: ecco i votanti a Mazara del Vallo

A Mazara del Vallo hanno votato il 48,78% pari a 21.251 votanti.

Ballottaggi in Sicilia: ecco i votanti a Castelvetrano

A Castelvetrano hanno votato 13.232 elettori, pari al 47,01%.

Elezioni Amministrative in Sicilia: ecco i votanti a Caltanissetta

A Caltanissetta hanno votato 24 mila elettori pari alla percentuale del 42,64%.

Ballottaggi in Sicilia: urne aperte dalle 7. Alle 19 ha vota il 32,62%

Si sta votando in Sicilia nei cinque comuni al ballottaggio. A Caltanissetta alle 19 ha vota l’31,72%, a Gela il 28,22%, a Monreale il 31,41%, a Castelvetrano il 36,27%, a Mazara del Vallo il 38,96%. In totale ha votato il 32,62%.

Ballottaggi in Sicilia: urne aperte dalle 7. Alle 12 ha vota il 10,96%

Si sta votando in Sicilia nei cinque comuni al ballottaggio. A Caltanissetta alle 12 ha vota l’11%, a Gela il 9%, a Monreale il 9,4%, a Castelvetrano il 12, 4%, a Mazara del Vallo il 13,75%. In totale ha votato il 10,96%.

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Notizie sempre aggiornate da Calabria e Sicilia, focus su Messina e Reggio Calabria con l’APP di StrettoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play

Valuta questo articolo