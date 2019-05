A Messina tutti in piazza per Alberto Urso: è il vincitore di Amici 2019 [FOTO e VIDEO]

26 Maggio 2019 10:11

Messina in festa per Alberto Urso, il tenore messinese vince l’edizione 2019 di Amici. Il sindaco invita Maria De Filippi a festeggiare insieme alla città la vittoria di Alberto

“Vince Alberto, vince Messina”. Lo ha detto ieri sera il sindaco De Luca, che insieme a centinaia di fan ha seguito in diretta dal maxischermo di Piazza Duomo la finale di Amici. Alberto Urso è il vincitore di Amici 2019 e tutta la città è esplosa di gioia per la sua vittoria. Due i maxischermi installati in città per fare il tifo per lui: oltre a quello di Piazza Duomo, c’era anche un maxischermo a Piazza Cairoli, organizzato dall’associazione di commercianti Messina Incentro. Entrambe le piazze ieri sera erano gremitissime, nonostante la pioggia. Attimi di pura gioia ieri sera al momento della vittoria del tenore di Messina. De Luca ha festeggiato con un brindisi e ha promesso alla città che contatterà Maria De Filippi e tutto lo staff Mediaset per festeggiare insieme il trionfo del giovane e talentuoso cantante. Ecco tutte le immagini di Alessio Villari:

Valuta questo articolo