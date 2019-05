Materassi, frigoriferi e copertoni: discarica a cielo aperto ad Acqualadrone. Biancuzzo scrive a Messina Servizi [FOTO]

19 Maggio 2019 12:45

Ancora una discarica a cielo aperto ad Acqualadrone: il consigliere Biancuzzo segnala a Messina Servizi

Materassi, frigoriferi, copertoni e materiale di risulta. Nella strada comunale che collega Acqualadrone alla statale 113 dir, nei pressi di una scuola, c’è di tutto. Se n’è accorto il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che chiede tempestivi interventi per la bonifica dell’area: “Inoltre- segnala Biancuzzo- ai bordi della strada è presente pietrame e terriccio che si sbriciolano dal costone e per concludere erbacce, alberelli di acacia e alberi di ficodindia che potrebbero abbattersi sui mezzi in transito riducono la visibilità agli automobilisti in transito sull’unica strada comunale che collega la strada statale 113/dir con il villaggio Acqualadrone”. Nella gallery le immagini scattate dal consigliere durante un sopralluogo sul posto.

Valuta questo articolo