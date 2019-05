Le star della musica italiana in concerto ad Acireale: arrivano Amoroso, Giorgia, Raf-Tozzi e Ultimo [INFO e DETTAGLI]

7 Maggio 2019 11:22

Appuntamento con le star della musica italiana al Pal’Art Hotel di Acireale: arrivano Alessandra Amoroso, Giorgia, Raf-Tozzi e Ultimo e dopo la pausa estiva Fabrizio Moro e Coez

Il Pal’Art Hotel di Acireale si prepara a dare il via all’ultima tranche di eventi che chiuderanno la stagione siciliana indoor. Il primo appuntamento con la grande musica italiana è il ritorno di Alessandra Amoroso. Dopo i due sold out registrati il 26 e 27 marzo l’artista salentina tornerà ad Acireale il 13 maggio con una nuova data del “10 Tour”. I biglietti sono introvabili già da mesi. Alessandra Amoroso è in tour nei palazzetti più importanti con “10 Tour”, la tournée costruita – secondo la volontà dell’artista – con un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo live fosse davvero speciale e potesse andare incontro a tutta la sua Big Family, per cantare insieme nelle città di ogni regione, dal Nord al Sud alle Isole. Alessandra Amoroso porta in tour tutti i suoi successi ed i brani dell’ultimo lavoro discografico. “10” non è un “best of” celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali è un’istantanea di chi è Alessandra oggi: una donna che ha da poco superato i trent’anni e che guarda avanti senza dimenticare da dove è partita.

Il 24 maggio arriva Giorgia. In scaletta tutti i suoi grandi successi e le hit di “Pop Heart”, il suo ultimo album. Oltre vent’anni di carriera artistica, 25 dischi di platino e una serie di brani senza tempo, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone: Giorgia è una delle più grandi artiste italiane di sempre. In estate Giorgia tornerà in Sicilia: il 6 luglio al Teatro di Verdura di Palermo.

Sabato 1 giugno arriverà al Pal’Art Hotel uno dei tour più attesi dell’anno. Raf e Tozzi porteranno in Sicilia i successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero. L’appuntamento siciliano era stato programmato per il 4 maggio ma una laringo-faringite che ha colpito Umberto Tozzi durante le prove ha fatto slittare le prime date. Raf e Tozzi Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici.

Il 2 e 3 giugno sarà la volta di Ultimo. Per la prima volta ad Acireale, il giovane cantautore romano, porterà il suo “Colpa delle favole Tour”. La nuova tournée si concluderà proprio ad Acireale con due date sold out da mesi. Il 22enne romano nell’ultimo anno ha raggiunto traguardi importantissimi. Vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con il singolo “Il ballo delle incertezze” , ha conquistato il “platino” con il suo primo album “Peter Pan”, l’”oro” con il brano “Poesia senza Veli” e registrato 12 sold out nelle date del suo “Peter Pan Tour 2018”.

Dopo la pausa estiva il Pal’Art Hotel ospiterà il nuovo tour di Fabrizio Moro. Reduce da un 2018 che lo ha consacrato come uno degli indiscussi protagonisti musicali dell’anno, il cantautore romano tornerà a esibirsi live ed il nuovo tour partirà proprio da Acireale il 12 ottobre. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).

Il secondo appuntamento invernale già annunciato è il live di Coez. Il nuovo progetto live “È sempre bello in tour” sarà al Pal’Art Hotel di Acireale il 7 dicembre. Una nuova avventura live che arriva dopo un tour completamente esaurito nel 2018 con oltre 180 mila presenze, con cui Coez è entrato a pieno titolo nella top chart degli artisti con maggior successo live in Italia.

