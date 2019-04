Violenza contro le donne: approvato il disegno di legge “Codice rosso”, Forza Italia illustra i dettagli a Reggio Calabria [FOTO e INTERVISTE]

8 Aprile 2019 20:02

Violenza contro le donne: approvato il disegno di legge “Codice rosso”, Forza Italia illustra i dettagli a Reggio Calabria alla presenza della deputata Renata Polverini

Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge “Codice rosso” che introduce delle misure di contrasto alla violenza contro le donne, si è svolta questo pomeriggio una conferenza stampa, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, sita in via Quartiere Militare (zona Consiglio regionale della Calabria). Il testo prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Ad illustrare i dettagli normativi del testo legislativo è stata la Deputata di Forza Italia On. Renata Polverini, sono intervenute: Mary Caracciolo, Giovanna Cusumano, Daniela De Blasio, Cettina Nicolosi, Lucrezia Romeo, Patrizia Crea, Anna Sofia, Maria Grazia Dimasi. “Grazie alla Camera che si è pronunciata positivamente, adesso aspettiamo il Senato- sottolinea Giovanna Cusumano vicecoordinatore dell’Osservatorio Regionale sulla violenza di genere- era necessario che l’Italia si dotasse di uno strumento del genere” “Le proposte di Forza Italia erano molto più dure del provvedimento che è passato- chiarisce la Deputata di Forza Italia On. Renata Polverini- c’è bisogno della collaborazione anche delle Istituzioni del territorio, parliamo tanto di sicurezza rivolta agli immigrati ma parliamo poco di sicurezza delle nostre città, in questo momento c’è bisogno di un Ministro dell’Interno più presente che metta in sicurezza le nostre città e le nostre donne”.

