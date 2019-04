Villa San Giovanni, Cannitello si rifà il look in attesa dell’estate. Zito e imbesi: “abbiamo dato ascolto ai cittadini” [FOTO]

4 Aprile 2019 17:40

Villa San Giovanni, il primo cittadino Giovanni Siclari entusiasta del lavoro svolto dai suoi consiglieri ha subito sollecitato l’ufficio tecnico affinchè porti a termine gli ultimi interventi che riguardano le scale e l’illuminazione

Non hanno perso tempo e, subito dopo aver vinto le elezioni, dopo la nomina di Mariagrazia sindaco f.f., la delegata di Cannitello Aurora Zito coadiuvata dal consigliere Giovanni Imbesi, si sono adoperati affinchè il borgo marinaro potesse tornare a splendere e ad accogliere turisti e non solo durante la stagione estiva. Per fare questo, consapevoli della loro giovane età, con determinazione e tenacia hanno dato via a una serie di incontri con le associazioni del borgo per comprendere quali erano i punti di debolezza del paese dai quali partire per poter rendere Cannitello più vivibile soprattutto nei periodi estivi. “Siamo partiti dall’ascolto perché siamo convinti che nessuno conosca meglio il quartiere rispetto a chi lo vive 360° l’anno – hanno dichiarato i consiglieri delegati – Uno dei problemi sollecitati dagli abitanti è stato fin da subito la carenza di parcheggi sulla Via Vittorio Emanuele II, asse viario che attraversa il paese e sul quale si sviluppa l’abitato di Cannitello, nella stagione estiva. L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di rendere agibili i sottopassi ferroviari e, quindi, dopo una serie di incontri con RFI, si è dato vita ad una serie di interventi di manutenzione sui sottopassi affinché siano resi agibili ai pedoni e possano servire come percorsi trasversali che mettano in comunicazione la parallela Via Columna Rhegina con Via vittorio Emanuele II, facilitando così la ricerca del parcheggio nei periodi di maggior affluenza. Tanto c’è ancora da fare e stiamo lavorando in sinergia con l’ufficio tecnico, e con l’assessore Pietro Caminiti per portare avanti questo percorso di restyling, soprattutto, in vista della stagione estiva. Siamo a buon punto. Oggi abbiamo eseguito un nuovo sopralluogo per l’illuminazione e ulteriori specifiche tecniche per il superamento del dislivello tra la quota del sottopasso e Via Columna Rhegina. Continueremo ad ascoltare e recepire le proposte dei cittadini cercando di dare una risposta che, come è chiaro dalle foto degli interventi già effettuati, possa fare la differenza. Un grazie va alle associazioni di Cannitello che collaborano sempre per il bene del paese e per veder rifiorire il nostro borgo”. Il primo cittadino Giovanni Siclari entusiasta del lavoro svolto dai suoi consiglieri ha subito sollecitato l’ufficio tecnico affinchè porti a termine gli ultimi interventi che riguardano le scale e l’illuminazione.

