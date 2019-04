Villa San Giovanni: sabato scorso l’assemblea del Quartiere di Piale [FOTO]

30 Aprile 2019 12:31

Villa San Giovanni: sabato 27 Aprile si è svolta presso i locali della Sala Parrocchiale l’Assemblea del Quartiere di Piale

Sabato 27 Aprile si è svolta presso i locali della Sala Parrocchiale l’Assemblea del Quartiere di Piale, alla presenza del Sindaco Giovanni Siclari, dell’Assessore Pietro Caminiti, del Consigliere, nonché Presidente della Consulta dei Quartieri, Giovanni Imbesi e del pialese Consigliere di minoranza Salvatore Ciccone. Convocata dal Delegato di Quartiere Giuseppe Sofi la riunione ha registrato una numerosa, attenta ed attiva partecipazione di associazioni, istituzioni e cittadini del piccolo Borgo, segno evidente che i pialesi, anche al di là delle emergenze, non hanno perso il vizietto della partecipazione civica. Dopo i saluti di rito del Delegato e gli interventi del Parroco Padre Michele, dell’Associazione Ponti Pialesi e del Comitato “Borgo di Piale” si è lasciato ampio spazio ai cittadini. Una quindicina gli interventi del numeroso pubblico sui temi dei servizi in particolare: dalla raccolta dei rifiuti alla pulizia delle strade, dalla viabilità all’eternit, dalla situazione critica delle due vie provinciali di accesso al Borgo alla sicurezza, dagli asfalti alla pubblica illuminazione. Diverse le proposte puntuali emerse dal dibattito durato circa due ore, a tratti acceso ed a tratti dal tono colloquiale: il completamento della metanizzazione del centro storico; l’apposizione di cartelli per segnalare la presenza di bambini che a Piale giocano ancora per strada; la consegna di compostiere per i rifiuti organici che possano creare un ciclo di riuso del rifiuto in loco con conseguente diminuzione della Tari; l’intervento sui tratti viari ancora sterrati e senza illuminazione, come Via del Pedale e Via Tintorello ultimo tratto; la riqualificazione di Piazza Gen. Bevacqua. Dal Vice-Presidente del Comitato “Borgo di Piale” Angelo Marino è stata ricordata l’attività dello scorso anno sulla partecipazione al bando per i borghi, in particolare sulla progettazione partecipata di uno spazio di aggregazione per il Quartiere pensato nell’ampia area prospiciente la Fontana Vecchia, progetto contenuto in quel più vasto intervento per il quale il Comune di Villa figura tra quelli ammessi e del quale si attende ora la graduatoria. Salvatore Ciccone invece, ricordando il lungo iter per l’acquisizione di Forte Beleno al patrimonio comunale, ha chiesto al Sindaco di seguire molto da vicino lo sviluppo del dossier al fine di ottenere l’agognato risultato, per il quale il Comitato si batte da anni, nell’interesse della Città tutta. Egli inoltre, riallacciandosi all’intervento di Marino, ha chiesto che venga ripreso e risolto l’iter per il definitivo trasferimento al Comune dei suoli dell’area di Fontana Vecchia, propedeutico alla realizzazione del progetto presentato alla Regione o di qualunque altra iniziativa su quel piazzale. Le conclusioni della serata sono toccate all’Assessore Caminiti ed al Sindaco Siclari. Il primo ha spiegato con un intervento articolato e puntuale lo stato dell’arte sulla questione rifiuti, in particolare ha dichiarato che l’Amministrazione Comunale ha deciso l’acquisto di 10 fototrappole la cui entrata in funzione dovrebbe cominciare a risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti e delle discariche di ingombranti. Caminiti ha affrontato quasi tutti i molteplici temi emersi dal dibattito sulle varie criticità segnalate spiegando che sono oggetto di costante interlocuzione col Delegato e con gli Uffici comunali, ma che le soluzioni individuate non possono prescindere dal miglioramento della condizione economica dell’Ente, pur ribadendo che l’attenzione sul Quartiere è costante e puntuale. Il Sindaco ha lodato l’iniziativa ricordando la tradizionale vocazione alla partecipazione attiva alla vita della Città del Quartiere di Piale nelle sue varie espressioni, ha ribadito l’importanza del progetto dei Delegati di Quartiere da egli voluto e realizzato. Un Siclari visibilmente compiaciuto non ha inteso prendere degli impegni precisi, se non per la pratica “Forte Beleno” sulla quale si è detto disposto ad interessare la deputazione nazionale, rimandando ad un prossimo tavolo col Delegato e i rappresentanti del Comitato che nei prossimi giorni stabilisca una scala di priorità e ribadendo che molto passa dal recupero della capacità finanziaria del Comune attraverso il ripristino dell’Ecopass al quale egli e suoi esperti stanno alacremente lavorando. Amministratori e cittadini si sono aggiornati ad una prossima assemblea che fra qualche mese faccia il punto della situazione.

