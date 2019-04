Caos in Venezuela: Guaidò chiama alla rivolta contro Maduro, decine di feriti [FOTO]

30 Aprile 2019 22:31

Caos in Venezuela: tafferugli a Caracas: in azione i blindati, decine di feriti

Situazione difficile in Venezuela: il leader dell’opposizione Juan Guaidó ha lanciato un appello ad una rivolta militare nel Paese contro il presidente Maduro. In un video Guaidò è in compagnia di militari.

E blindati dell’esercito venezuelano hanno investito i dimostranti antigovernativi a Caracas. Uno dei blindati ha sparato con il cannone ad acqua, circondato dalla folla, poi avanza, investendo almeno un dimostrante. Un altro blindato ha fatto la stessa cosa poco distante. E si contano decine di feriti dopo gli scontri.

