La Top Spin Messina pronta per la semifinale playoff: spettacolo a Villa Dante [FOTO]

25 Aprile 2019 11:10

Pomeriggio di spettacolo a Villa Dante per la semifinale playoff tra Top Spin Messina e Apuania Carrara

Il conto alla rovescia è già scattato, la febbre sale di giorno in giorno. Venerdì 3 maggio, alle ore 17.30, a Villa Dante (ingresso libero), la Top Spin Messina affronterà i campioni in carica dell’Apuania Carrara nella gara d’andata delle semifinali scudetto maschili di tennistavolo.

Un traguardo mai raggiunto prima dal sodalizio del presidente Giorgio Quartuccio, che in questa esaltante stagione ha già messo in bacheca una storica Coppa Italia. Il match di ritorno è previsto per venerdì 10 (ore 18) al Palasport di Avenza di Carrara. Nell’altra semifinale saranno di scena Aon Milano Sport e A4 Verzuolo Tonoli-Scotta.

In caso di parità dopo i due incontri, la squadra che accederà alla finale sarà determinata tramite la classifica avulsa nell’eventualità di una sfida vinta per parte e attraverso la graduatoria della regular season ove si verificassero due pareggi.

“Tutti insieme per un sogno” è lo slogan scelto dalla Top Spin Messina in vista del match d’andata contro l’Apuania Carrara. Jordy Piccolin, Marco Rech Daldosso, Antonino Amato e Damiano Seretti, guidati dal tecnico Wang Hong Liang, saranno i protagonisti in campo e per l’occasione potranno contare sul sostegno di una grande cornice di pubblico. Per puntare all’impresa, infatti, la società ha deciso di chiamare a raccolta la città e sta studiando una serie di iniziative mirate a rendere il pre-partita oltremodo coinvolgente. Spettacolo, intrattenimento, gadget per i partecipanti e molto altro ancora per accompagnare la squadra nelle fasi che precederanno la sfida e poi sostenerla durante l’incontro. I tifosi, dunque, sono invitati a raggiungere la palestra di Villa Dante sin dalle ore 17, per quella che si preannuncia come un’entusiasmante giornata di sport e divertimento, particolarmente ricca di sorprese.

Il presidente Giorgio Quartuccio annuncia: “Stiamo lavorando da tanti giorni a quella che desidero sia una festa di sport e ci siamo rivolti a dei professionisti del settore per organizzare un vero e proprio evento. Stiamo coinvolgendo, inoltre, i nostri sponsor e altre realtà commerciali messinesi. Invito gli appassionati e tutti coloro i quali vorranno intervenire a raggiungere Villa Dante con largo anticipo”. L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 3 maggio, a partire dalle ore 17, per la semifinale playoff tra Top Spin Messina e Apuania Carrara.

Valuta questo articolo