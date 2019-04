Taekwondo: altre due medaglie per i ragazzi dell’Academy Sport Center di Reggio Calabria [FOTO]

28 Aprile 2019 22:54

Domenica di sport e passione in questi ultimi giorni di Aprile. Rossano in provincia di Cosenza fa da cornice al Taekwondo con il Campionato Interregionale Calabria 2019 di combattimento categorie Esordienti A e B e Cadetti B con la formula di Anni di Tesseramento. Nella giornata di Domenica 28 Aprile si sono dati appuntamento circa 250 atleti, provenienti da tutta la Calabria e alcune regioni vicine, per confrontarsi e poter ambire al gradino più alto del podio, tra i partecipanti si sono distinti per la loro prova di forza e voglia di migliorarsi due atleti dell’Academy Sport Center, i due giovani Reggini: il primo Montesano Carmelo, che supera la semifinale 14 a 11, con una buona forza di volontà, ma non riesce portare a casa la finale dove si ferma per 12 a 3 per l’avversario, aggiudicandosi così un’argento più che meritano nella categoria esordienti A -37kg (3 anni di tesseramento); la seconda Pegna Eleonora non supera una semifinale combattuta fino alla fine, mettendo in difficoltà l’avversaria con un fantastico recupero nel secondo tempo di gara, che la portava a solo tre punti di distanza, che però non concretizza nella parte finale pur sempre porta a casa un bronzo, nella categoria cadetti B -30kg (3 anni di tesseramento),con la consapevolezza di poter migliorare ancora nei prossimi appuntamenti stagionali. Questa buona prova di questi due atleti reggini, evidenzia il duro lavoro e la voglia di migliorasi sempre anche nelle difficoltà da parte del Tecnico Barillà e del suo staff.

