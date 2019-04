Strage in Sri Lanka, oggi i funerali di alcune delle vittime [FOTO]

23 Aprile 2019 16:25

Strage in Sri Lanka, giorno di lutto per i primi funerali collettivi di alcune vittime

Primi funerali collettivi per le vittime degli attentati di Pasqua si sono svolti oggi in Sri Lanka, nel giorno di lutto nazionale per le vittime degli attentati terroristico, salite a 321. Alle 08.30 locali, l’ora della prima esplosione, sono stati osservati tre minuti di silenzio in tutto il paese. Le persone, molte vestite di bianco, colore del lutto, si sono fermate col capo chino. Le bandiere sono ovunque a mezz’asta. Alcune decine di persone hanno osservato il silenzio raccolte in preghiera, gli occhi bagnati di lacrime, davanti alla chiesa di Sant’Antonio a Colombo , teatro di uno degli attentati, riferisce il Guardian. Un primo funerale collettivo si è tenuto a Negombo, la città a nord di Colombo dove si trova la chiesa di San Sebastiano, in cui sono morte almeno 110 persone. Il rito, protetto da un dispiegamento di forze di sicurezza in tuta mimetica, si è svolto nella stessa chiesa, con la partecipazione dell’arcivescovo di Colombo, cardinale Malcolm Ranjith, riferisce il sito News 1st. Il lutto è particolarmente sentito in questa città a maggioranza cattolica dove molti si sono vestiti oggi di bianco e sui muri sono stati affissi manifesti per ricordare i nomi delle vittime.

