Lavori alla stazione, plauso di Marino a Rfi: “Per Reggio Calabria un’infrastruttura moderna ed efficiente” [FOTO]

6 Aprile 2019 12:35

L’assessore comunale di Reggio Calabria in visita ai cantieri: “Intervento strategico in vista della futura metropolitana di superficie”

“Rivolgo un convinto plauso a Rfi per l’eccellente opera che sta portando avanti con l’obiettivo di assicurare alla città un’infrastruttura moderna ed efficiente“. E’ quanto afferma l’assessore ai Trasporti e mobilità del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Marino, in relazione ai lavori di riqualificazione e ammodernamento della Stazione Centrale presso i cui cantieri lo stesso assessore ha fatto visita in questi giorni per fare un punto, circa lo stato d’avanzamento, insieme al Direttore territoriale produzione RFI Calabria, ing. Sergio Stassi.

“Si tratta di un intervento particolarmente atteso – evidenzia l’assessore Marino – dalla comunità reggina e dall’utenza ferroviaria che per lungo tempo ha dovuto fare i conti con disagi e disservizi legati a criticità e carenze strutturali di questa importantissima stazione”.

“Nell’ambito del percorso di crescita che il tessuto urbano ha intrapreso in questi anni, specie sul fronte della mobilità e dei servizi ad essa connessi, è di fondamentale importanza che tale snodo ferroviario sia messo nelle condizioni di offrire ai tanti viaggiatori che lo frequentano un quadro di servizi al passo con i tempi. La stazione centrale è, infatti, – sottolinea Marino – un tassello strategico nelle dinamiche di mobilità del sistema cittadino, soprattutto nell’ottica della futura metropolitana di superficie”.

“Insieme al direttore Stassi, che sta egregiamente portando avanti il buon lavoro già avviato dal suo predecessore Filippo Catalano, ho potuto toccare con mano gli interventi in corso d’opera, registrando con piacere la grande attenzione e la cura che Rfi sta dimostrando in modo particolare su alcuni aspetti che riteniamo centrali. Penso, ad esempio, ai temi dell’accessibilità alle persone con disabilità, alle soluzioni per favorire l’efficientamento energetico, ai servizi digitali e, non ultimo, anche alle finiture di pregio che offriranno un impatto visivo ed estetico di rilievo”.

“E’ un percorso ambizioso – conclude l’assessore Marino – che in questi anni, come assessorato, ci sta vedendo costantemente al fianco di Rfi con il preciso obiettivo di condividere scelte e strategie per il rilancio della stazione centrale. Reggio, dunque, avrà a breve un’infrastruttura ferroviaria moderna, funzionale e in grado di affrontare nel migliore dei modi le sfide della crescita e dello sviluppo che, peraltro, in larga misura dipendono proprio dalla presenza di un sistema di mobilità e infrastrutture adeguato“.

