Tragedia sfiorata sulla SS 106 Jonica a Catanzaro: camion danneggia la trave di un viadotto [FOTO e DETTAGLI]

Calabria, chiusa la ss 106 “Jonica” a Catanzaro: un mezzo pesante che trasportava un grosso tubo ha divelto una trave del viadotto “Gallipari”

In Calabria è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 “Jonica”, tra i km 152.8 e 152.9, a Badolato, in provincia di Catanzaro, a causa dell’abbattimento di una trave del viadotto “Gallipari” da parte di un mezzo pesante che trasportava un carico voluminoso consistente in un grosso tubo. Al momento i tecnici Anas sono al lavoro per stimare i tempi della riapertura. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni in loco.

Aggiornamento:

Il ponte è stato riaperto a senso unico alternato ed è stato istituito il limite di velocità a 30 km/h.

