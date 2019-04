Serie D: dramma per l’Acr Messina, sconfitta in casa e baratro ad un passo. Delusione Cittanovese, sconfitta in casa dal Roccella. Ecco la CLASSIFICA aggiornata [FOTO]

28 Aprile 2019 17:16

Serie D, risultati e classifica: dramma per l’Acr Messina, sconfitta in casa e baratro ad un passo. Delusione Cittanovese, sconfitta in casa dal Roccella. Vittoria del Locri nel derby contro la Palmese. Il Bari, già promossa, vince contro il Rotonda

Serie D, risultati e classifica- Grandi emozioni nel Girone I di Serie D nella 33ª giornata. L’Acr Messina perde in maniera incredibile in casa contro la Sancataldese: adesso si mette dura per la squadra di Infantino a solo un punto dal baratro. Delusione Cittanovese, sconfitta in casa dal Roccella. Vittoria del Locri nel derby contro la Palmese. Il Bari, già promossa, vince contro il Rotonda. Il Marsala vince 2-0 contro il Troina, bene la Turris che strapazza la Nocerina

RISULTATI:

Acireale-Portici 3-2

Bari-Rotonda 2-1

Castrovillari-Gela 1-1

Cittanovese-Roccella 0-1

Igea Virtus-Città di Messina 0-0

Locri-Palmese 2-1

Marsala-Troina 2-0

Messina-Sancataldese 1-2

Turris-Nocerina 4-0

CLASSIFICA:

BARI 78

TURRIS 70

MARSALA 53

CASTROVILLARI 49

PORTICI 47

CITTANOVESE 46

ACIREALE 45

PALMESE 44

NOCERINA 44

GELA 44

PORTICI 42

TROINA 41

ACR MESSINA 40

SANCATALDESE 39

LOCRI 36

ROCCELLA 35

CITTA’ DI MESSINA 35

ROTONDA 28

IGEA 22

Penalizzazioni: Turris -2, Acireale -1

Valuta questo articolo