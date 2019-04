Serie C: la Reggina conquista i playoff con una grande vittoria a Vibo. Il Rende sbanca Viterbo, sconfitta per il Catanzaro a Siracusa, pari per il Catania contro la Cavese. Ecco la CLASSIFICA aggiornata [FOTO e VIDEO]

28 Aprile 2019 17:00

Serie C, risultati e classifica: la Reggina conquista i playoff con una grande vittoria a Vibo davanti a 2000 tifosi amaranto. Il Rende sbanca Viterbo, sconfitta per il Catanzaro a Siracusa, pari per il Catania contro la Cavese

E' stata una 37ª giornata di campionato con forti emozioni e partite spettacolari. La Reggina conquista i playoff, grande vittoria a Vibo davanti a 2000 tifosi amaranto. Il Rende sbanca Viterbo, sconfitta per il Catanzaro a Siracusa, pari per il Catania contro la Cavese. La Virtus Francavilla vince 2-1 contro il Bisceglie, un punto l'uno per Casertana e Potenza.

RISULTATI:

Casertana-Potenza 0-0

Cavese-Catania 2-2

Matera-Juve Stabia 0-3 a tavolino

Rieti-Monopoli 1-1

Siracusa-Catanzaro 1-0

Trapani-Paganese 2-1

Virtus Francavilla-Bisceglie 2-1

Vibonese-Reggina 0-2

Viterbese-Rende 1-3

riposa: Sicula Leonzio

CLASSIFICA:

Juve Stabia 77 Trapani 73 Catania 64 Catanzaro 61 (1 partita in meno) Potenza 54 Virtus Francavilla 52 Reggina 49 Monopoli 48 Casertana 48 Cavese 47 Rende 47 (1 partita in più) Viterbese 45 (1 partita in meno) Sicula Leonzio 42 (1 partita in più) Vibonese 42 Rieti 38 Siracusa 35 Bisceglie 26 Paganese 20 Matera 0 (già escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Siracusa -7, Reggina e Rieti -4, Bisceglie -3, Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1

