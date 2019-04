Serie C, la Reggina vince a Vibo davanti a 2000 tifosi e conquista il 7° posto: adesso i playoff per inseguire il sogno del ritorno in B dopo 5 anni d’inferno [FOTO e VIDEO]

28 Aprile 2019 16:53

Serie C: la Reggina vince a Vibo e conquista il 7° posto, adesso cuore e gambe per inseguire la B. Grande entusiasmo dei tifosi allo stadio “Luigi Razza”: trasferta per 2000 supporters

Grande prova della Reggina a Vibo Valentia che, grazie alla vittoria per 2-0, conquista il 7° posto nel Girone C di Serie C conquistando gli spareggi. Adesso la squadra di Cevoli ha la possibilità di concentrarsi sui playoff per inseguire il sogno del ritorno in Serie B dopo ben 5 anni di sofferenza. E’ evidente che con il ritorno in panchina dell’ex calciatore amaranto e l’esonero di Drago per la squadra amaranto è stata la svolta decisiva per una stagione che poteva prendere una piega drammatica. Ci sono, a questo punto, tutti gli elementi per sperare di arrivare sino in fondo ai playoff: la squadra finalmente gira, la società è forte ed i tifosi, da sempre il dodicesimo uomo della Reggina, hanno l’entusiasmo alle stelle. Al “Luigi Razza” i supporters amaranto hanno dato spettacolo, in 2000 si sono spostati da Reggio Calabria e dall’intera Area Metropolitana: era da anni che non si vedeva un esodo simile.

LA PARTITA

Squadra che vince non si cambia. Roberto Cevoli conferma il 3-5-2 con un solo cambiamento in attacco, fuori Tulissi ed in campo Doumbia con Bellomo. Al 3′ pericoloso la Vibonese con Allegretti. Al 18′ ancora la squadra di casa pericolosa con Bubas. Al 26′ la Reggina sfiora il vantaggio con Solini. Al 30′ gli amaranto passono grazie ad uno sfortunato autogol di Maciucca. Al 34′ la squadra di Cevoli raddoppia con Doumbia. Nella ripresa ancora protagonista Allegretti ma la difesa della Reggina chiude. La squadra di Cevoli tenta di addormentare la gara senza disdegnare azioni in avanti. Al 76′ Franchini sfiora il 3-0. La Reggina sino alla fine ha gestito il vantaggio con una Vibonese che in questo secondo tempo non ha mai calciato verso lo specchio della porta.

CLASSIFICA:

Juve Stabia 77 Trapani 73 Catania 64 Catanzaro 61 (1 partita in meno) Potenza 54 Virtus Francavilla 52 Reggina 49 Monopoli 48 Casertana 48 Cavese 47 Rende 47 (1 partita in più) Viterbese 45 (1 partita in meno) Sicula Leonzio 42 (1 partita in più) Vibonese 42 Rieti 38 Siracusa 35 Bisceglie 26 Paganese 20 Matera 0 (già escluso dal campionato)

Penalizzazioni: Siracusa -7, Reggina e Rieti -4, Bisceglie -3, Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1

