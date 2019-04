Serie C: figuraccia della Reggina, la Sicula Leonzio espugna il Granillo. Pioggia di fischi, playoff sempre più lontani [FOTO]

7 Aprile 2019 16:26

Serie C: figuraccia della Reggina, la Sicula Leonzio espugna il Granillo. Gli amaranto sono una squadra in difficoltà, senza anima e gioco e l’obiettivo playoff, ad oggi, è sempre più lontano

La Reggina è una squadra in difficoltà, senza anima e gioco e l’obiettivo playoff, ad oggi, è sempre più lontano alla luce della prestazione di Rieti di domenica e scorsa e quella di oggi al Granillo. La Sicula Leonzio, meritatamente, espugna il Granillo per 1-0 (sfiorando in altre tre occasione il raddoppio) e fa tremare mister Drago evidentemente in bilico.

Momenti emozionanti, sotto una pioggia battente, prima dell’inizio della partita con l’omaggio della società al compianto Giacomo Battaglia: consegnata dal presidente Luca Gallo una maglia speciale a Gigi Miseferi (come si evince dalle foto a corredo dell’articolo) in ricordo del noto comico di Reggio Calabria, deceduto l’1 aprile scorso. Dopo un minuto di silenzio, l’inizio della gara. Buon inizio della squadra di casa con varie azioni offensive non concretizzate da Baclet. Al 25′, da fuori, Marino mette in difficoltà il portiere ospite. Al 29′ la Sicula Leonzio passa in vantaggio con Marano di testa su assist di Russo. I siciliani non si accontentano e al 34′ sfiorano il raddoppio con Miracoli. Al 42′ ancora gli ospiti pericolosi con D’Angelo. Al 45′ la Reggina sfiora il pari con Bellomo: miracolo della difesa ospite. Nella ripresa gli amaranto tentano di riacciuffare la partita: Strambelli sfiora il gol in acrobazia e poco dopo con un tiro da fuori impatta la traversa. La squadra di Drago tenta il tutto per tutto per recuperare la gara ma è la Sicula Leonzio a sfiorare il raddoppio al 78′ con D’Angelo. I minuti passano ed i siciliani resistono e mantengono il vantaggio con merito. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Fischi assordanti da parte del pubblico del Granillo deluso dalla prestazione della Reggina.

CLASSIFICA:

Juve Stabia 68

Trapani 64

Catania 60

Catanzaro 57 (1 partita in meno)

Potenza 47

Virtus Francavilla 46

Viterbese 44 (1 partita in meno)

Monopoli 44

Rende 43 (1 partita in più)

Vibonese 42

Sicula Leonzio 42 (1 partita in più)

Casertana 41

Cavese 40 (1 partita in meno)

Reggina 40

Rieti 33 (1 partita in meno)

Siracusa 33

Bisceglie 26 (1 partita in più)

Paganese 14

Matera escluso dal campionato

Penalizzazioni: Reggina -4, Siracusa e Bisceglie -3, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1.

