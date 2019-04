Serie C: la Viterbese sbanca Catania 0-1, ecco la nuova CLASSIFICA aggiornata [FOTO]

3 Aprile 2019 16:50

Serie C: nel recupero la Viterbese vince al Cibali di Catania per 1-0 e agguanta il Monopoli, ecco la classifica aggiornata

Il Catania non vive un momento facile, brutta sconfitta al Cibali, nel pomeriggio di oggi, contro una buona Viterbese che si lancia in classifica e agguanta il Monopoli. Il Catanzaro, viste le ultime prestazioni dei siciliani, punta dritto al terzo posto e quindi ad una posizione migliore in chiave playoff. Per la Reggina la sfida di oggi non cambia nulla: la squadra amaranto deve cercare di conquistare più punti possibili per tentare di raggiungere l’obiettivo anche se non sarà semplice alla luce dell’ultima prestazione a Rieti.

CLASSIFICA:

Juve Stabia 65 Trapani 64 Catania 57 Catanzaro 57 (1 partita in meno) Potenza 47 Monopoli 44 Viterbese 44 (1 partite in meno) Virtus Francavilla 43 Vibonese 42 Casertana 41 Cavese 40 (1 partita in meno) Reggina 40 Rende 40 (1 partita in più) Sicula Leonzio 39 (1 partita in più) Rieti 32 (1 partita in meno) Siracusa 32 Bisceglie 29 (1 partita in più) Paganese 14 Matera escluso dal campionato

