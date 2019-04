27 Aprile 2019 19:25

Serie B: gol e spettacolo per il Crotone a Venezia, i calabresi vincono 4-1 in trasferta. Vittoria fondamentale in chiave salvezza, ecco la classifica aggiornata

Serie B, risultati e classifica- Un super Crotone espugna Venezia per 4-1 conquistando i tre punti in una gara fondamentale in chiave salvezza. I calabresi hanno dilagato nella ripresa con due gol di Benali, Zanellato e Barberis (nel primo tempo). Prestazione deludente per il Venezia che adesso rischia grosso. Ieri sera, invece, la sconfitta del Crotone a Benevento. Il Palermo, oggi, non va oltre il pari a Livorno, così come il Verona che pareggia a Pescara. Domani altre tre partite

RISULTATI:

Benevento-Cosenza 4-2

Livorno-Palermo 2-2

Pescara-Verona 1-1

Salernitana-Carpi 2-5

Venezia-Crotone 1-4

Spezia-Perugia 1-0

Cittadella-Ascoli domani ore 15

Cremonese-Foggia domani ore 15

Lecce-Brescia ore 21

CLASSIFICA

BRESCIA 63 LECCE 60 PALERMO 58 BENEVENTO 56 PESCARA 51 VERONA 49 SPEZIA 46 CITTADELLA 45 PERUGIA 45 CREMONESE 42 COSENZA 42 ASCOLI 42 SALERNITANA 38 CROTONE 37 VENEZIA 33 LIVORNO 32 FOGGIA 31 CARPI 29 PADOVA 26

























