Serie B, risultati e classifica: il Cosenza vince 1-0 contro lo Spezia, i calabresi sono ad un passo dalla salvezza [FOTO]

22 Aprile 2019 23:05

Serie B, risultati e classifica: il Cosenza vince 1-0 contro lo Spezia, ai calabresi serve un punto contro il Benevento per la matematica salvezza

Serie B, risultati e classifica- Lunedì di Pasquetta all’insegna del calcio con un turno decisivo di campionato di Serie B che sta per volgere verso la fine. Si chiude, quasi del tutto, la pratica salvezza del Cosenza al quale, dopo la vittoria di questa sera contro lo Spezia, servirà un punto a Benevento nel prossimo turno. Vittoria per 3-0 per la capolista Brescia contro la Salernitana, bene il Lecce a Perugia. Oggi ha riposato il Crotone.

RISULTATI:

Verona-Benevento 0-3

Brescia-Salernitana 3-0

Ascoli-Venezia 1-0

Carpi-Pescara 0-0

Cittadella-Cremonese 1-3

Cosenza-Spezia 1-0

Foggia-Livorno 2-2

Palermo-Padova 1-1

Perugia-Lecce 1-2

CLASSIFICA:

BRESCIA 63 LECCE 60 PALERMO 57 BENEVENTO 53 PESCARA 50 VERONA 48 SPEZIA 46 CITTADELLA 45 PERUGIA 45 CREMONESE 42 COSENZA 42 ASCOLI 42 SALERNITANA 38 CROTONE 34 VENEZIA 33 FOGGIA 31 LIVORNO 31 CARPI 26 PADOVA 26

Valuta questo articolo