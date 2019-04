Serie B: derby spettacolo tra Cosenza-Crotone, vincono i lupi per 1-0. Ecco la CLASSIFICA aggiornata [FOTO]

7 Aprile 2019 23:01

Serie B: derby serale tra Cosenza-Crotone, i lupi portano a casa i tre punti grazie al gol di Embalo. Ecco la nuova classifica

Dopo un finale al cardiopalma (rete annullata agli ospiti e una espulsione per parte) il Cosenza riesce a vincere contro un Crotone che ha combattuto sino alla fine per raggiungere il pari. La squadra di Braglia con caparbietà è riuscita a vincere per 1-0 grazie al gol di Embalo al 29′. Spettacolo sugli spalti: il “Gigi Marulla” era pieno di tifosi festanti, bellissima la coreografia di inizio gara.

CLASSIFICA

BRESCIA 57

LECCE 54

PALERMO 50

BENEVENTO 50

VERONA 48

PESCARA 48

CITTADELLA 45

PERUGIA 44

SPEZIA 43

ASCOLI 39

CREMONESE 38

COSENZA 38

SALERNITANA 35

CROTONE 33

LIVORNO 30

VENEZIA 30

FOGGIA 30

CARPI 25

PADOVA 24

Valuta questo articolo