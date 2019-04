Serie B: spettacolo tra Benevento e Cosenza, i calabresi perdono 4-2. Ecco la CLASSIFICA aggiornata [FOTO]

26 Aprile 2019 23:00

Serie B: gol e spettacolo tra Benevento e Cosenza, i calabresi perdono 4-2 ma la squadra di Braglia fa un’ottima gara

E’ stata una gara spettacolare quella tra Benevento e Cosenza che ha aperto il 35° turno di Serie B. Si impongono i campani per 4-2 grazie ai gol di Bandinelli, Caldirola, Armenteros e Coda. I calabresi fanno un’ottima partita ma il Benevento ha dimostrato di essere una squadra di alta classifica sapendo soffrire ed affondare i colpi. Per la squadra di Braglia hanno segnato Sciaudone e Tutino. I padroni di casa hanno consolidato il quarto posto in classifica avvicinandosi al Palermo, il Cosenza è comunque in zona tranquillità.

CLASSIFICA:

BRESCIA 63

LECCE 60

PALERMO 57

BENEVENTO 56

PESCARA 50

VERONA 48

SPEZIA 46

CITTADELLA 45

PERUGIA 45

CREMONESE 42

COSENZA 42

ASCOLI 42

SALERNITANA 38

CROTONE 34

VENEZIA 33

FOGGIA 31

LIVORNO 31

CARPI 26

PADOVA 26

