Reggio Calabria, spettacolo mozzafiato sul Lungomare: arriva la Ruota Panoramica [FOTO]

11 Aprile 2019 18:24

Reggio Calabria: la ruota panoramica arriva sul Lungomare Falcomatà

La Ruota Panoramica arriva a Reggio Calabria. Questa mattina i camion con i pezzi della ruota pronti per essere montati, sono arrivati nei pressi della Stazione Lido e la struttura verrà montata nei prossimi giorni, in un punto strategico che consentirà un’eccezionale vista dall’alto su Reggio e sul suo bellissimo lungomare già definito da Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia”. La ruota dovrebbe rimanere in città circa due mesi e sarà un’attrazione per i turisti che visiteranno Reggio Calabria nel periodo estivo e in modo particolare per i visitatori del Museo Nazionale della Magna Grecia che ospita i Bronzi di Riace, considerando la vicinanza tra la struttura mobile e l’attrazione principale della città. La ruota supera i 40 metri di altezza ed è dotata di 24 cabine per un totale di 140 posti. Ogni cabina è dotata di 6 posti.

