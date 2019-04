Reggio Calabria: grande partecipazione al Runday [FOTO]

7 Aprile 2019 12:47

Successo a Reggio Calabria per il Runday, l’iniziativa sportiva promossa da Decathlon e UniReggio

Si è svolta oggi a Reggio Calabria la Rundays, la gara sportiva non-competitiva promossa da Decathlon – UniReggio, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana. Folto il numero di iscritti alla manifestazione sportiva: giovani e meno giovani, dilettanti e agonisti hanno aderito all’iniziativa cimentandosi nel circuito di gara con partenza alla Stazione Lido. La carovana ha attraversato il Lungomare Falcomatà, Via delle Mura Greche, pista ciclabile, per risalire in Via dei Giunchi. Nella gallery le immagini scattate da Renzo Pellicano.

