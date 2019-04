3 Aprile 2019 19:42

Reggio Calabria: atto vandalico a Villa San Giovanni

La Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Villa San Giovanni è intervenuta per tentato furto e danneggiamento, verificatosi probabilmente nel corso della nottata, presso il centro sociale per anziani e sede AVIS, di proprietà del Comune. Sul posto è intervenuta la scientifica per i rilievi. Sono in corso mirate indagini finalizzate a risalire all’individuazione dei responsabili.

