29 Aprile 2019 11:54

Reggio Calabria: il tombino che si trova in via Frangipane è vicino a diversi istituti scolastici

Un pericoloso tombino coperto con tavole di legno è presente in via Frangipane a Reggio Calabria vicino a diversi istituti scolastici. Il tombino è molto pericoloso e potrebbe diventare un serio pericolo anche per i ragazzi delle scuole della zona oltre che per pedoni e auto che potrebbero finirci dentro.

