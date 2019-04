Reggio Calabria: successo dello “Stabat Mater” al Teatro Cilea [FOTO e VIDEO]

18 Aprile 2019 11:24

Grande successo per lo “Stabat Mater” di Karl Jenkis tenutosi ieri sera al teatro Cilea di Reggio Calabria

Si è tenuto ieri sera, 17 aprile, presso il teatro Cilea di Reggio Calabria lo “Stabat Mater” del compositore moderno Karl Jenkis: un autentico trionfo! Evento unico in Italia, avendo costituito la prima esecuzione nazionale in forma scenica, ha visto come protagonisti tre dei cori più importanti della città dei bronzi: il coro polifonico “San Paolo”, diretto dal m°Carmen Cantarella, il coro polifonico “Mater decor Carmeli”, diretto da Tito Paviglianiti, ed il coro polifonico “Free Together”, diretto dal m° M. Luisa Fiore, coadiuvati tuttavia da alcuni esponenti del prestigioso coro lirico “F. Cilea”, diretto dal m° Bruno Tirotta. Il quale, è fondamentale ricordarlo, è stato anche, senz’altro, il fiore all’occhiello di questa messinscena, dal momento che ha, come sempre magistralmente ed impeccabilmente, diretto l’orchestra sinfonica “Free Together”, che anch’essa, insieme ai tre cori, ha dato prova di indubbia bravura. Notevole e degna di nota anche la prestazione delle due soliste, il contralto Alessia Giardini, e la voce etnica Jessica Grande. Conclusiva nota di apprezzamento va infine rivolta al corpo di ballo degli studenti del liceo “Da Vinci”. Sperando dunque che eventi simili costituiscano un leitmotiv per il nostro teatro e per la nostra città, non possiamo che essere felici pertanto di aver assistito a questa rarità, da considerare senz’altro quasi come un dono per la nostra cittadinanza.

