15 Aprile 2019 17:27

Reggio Calabria: la ruota panoramica è stata montata sul Lungomare Falcomatà

Giovedì scorso è arrivata a Reggio Calabria la Ruota Panoramica. La struttura è ancora in fase di montaggio e verrà ultimata nei prossimi giorni. E’ stata installata in un punto strategico della città e cioè vicino la Stazione Lido, per consentire ai visitatori di godere di un’eccezionale vista dall’alto di Reggio. La ruota probabilmente aprirà i battenti giovedì e rimarrà in città per circa due mesi. La struttura supera i 40 metri di altezza ed è dotata di 24 cabine per un totale di 140 posti.

