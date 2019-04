14 Aprile 2019 13:39

Domenica delle Palme all’insegna del maltempo a Reggio Calabria

Domenica delle Palme sotto il segno del maltempo in riva allo Stretto di Messina. Questa mattina a Reggio Calabria sono arrivate pioggia e nuvole, ma le condizioni meteo non scoraggiano i tanti cittadini in attesa di poter fare un giro sulla suggestiva ruota panoramica, giunta da qualche giorno in città. I lavori per montarla sono quasi ultimati. Nella gallery le immagini scattate da Renzo Pellicano.

