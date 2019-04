21 Aprile 2019 18:04

Reggio Calabria: ecco le straordinarie immagini dalla ruota panoramica nel giorno di Pasqua, il panorama è mozzafiato

La meravigliosa ruota panoramica è stata inaugurata Venerdì Santo e rimarrà per circa due mesi. La maestosa struttura supera i 40 metri di altezza ed è dotata di 24 cabine per un totale di 140 posti. Dalle foto a corredo dell’articolo di Renzo Pellicano, si può notare il panorama mozzafiato dalla ruota panoramica in questa giornata di Pasqua.

