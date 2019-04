Reggio Calabria, la ruota panoramica per il sociale: mattinata con i bambini disabili e malati [FOTO e INTERVISTE]

27 Aprile 2019 15:11

Reggio Calabria, questa mattina i bambini con disabilità hanno avuto accesso gratuito alla Ruota Panoramica

Dopo il caos mediatico creatosi in data 23 aprile a seguito di diverse affermazioni contrastanti, stamani, come programmato in concerto con il papà del piccolo Lorenzo, il signor Montenero, proprietario della ruota panoramica, ha invitato le associazioni che operano in ambito sociale in favore dei bambini con disabilità i quali hanno avuto accesso gratuito alla Ruota Panoramica, per un momento di svago e spensieratezza. Il prezzo del biglietto degli accompagnatori sarà devoluto a favore del reparto di pediatria e oncologia pediatrica o a Casa AIL diReggio Calabria.

