Reggio Calabria: primo H&F della stagione Arcieri Club Lido da subito protagonisti [FOTO]

30 Aprile 2019 09:42

Reggio Calabria: il 25 Aprile si è svolto il primo appuntamento all’esterno specialità campagna H&F Calabrese di tiro con l’arco, valevole per le qualifiche ai campionati italiani del mese di luglio che si terranno a Gambarie d’Aspromonte organizzati da locali società sportive

Magistralmente organizzata dalla società reggina Queen Arco Club in località Baldassarre di Polistena, il 25 Aprile 2019 si è svolto il primo appuntamento all’esterno specialità campagna H&F Calabrese di tiro con l’arco, valevole per le qualifiche ai campionati italiani del mese di luglio che si terranno a Gambarie d’Aspromonte organizzati da locali società sportive. La compagine degli Arcieri Club Lido partecipa all’evento con 6 atleti cinque dei quali si portano a casa un risultato importante e altrettante medaglie. Oro nell’olimpico maschile ragazzi per Poerio Piterà Francesco che totalizza alla fine delle 24 piazzole un punteggio tale che gli consente di posizionarsi al primo posto della ranking Italiana con 353 punti, seguito al terzo posto con il bronzo dall’atro atleta di casa Club Lido Caroleo Alessandro. Oro anche per la bravissima Valentin o Elena nel Compound Allieve, con un totale di 324 punti. Altro Oro per l’arco nudo seniores maschile ad opera di Poerio Piterà Edoardo, mentre sale sul terzo gradino del podio nell’olimpico maschile seniores Giglio Stefano. La competizione caratterizzata da un bel percorso nelle campagne di Polistena è stato il primo della stagione H&F calabrese, appuntamento a cui la società del presidente Messina ha sempre preso parte negli ultimi anni e sempre con ottimi risultati. Soddisfazione viene anche dal Vice presidente Edoardo Poerio Piterà che ha accompagnato i ragazzi all’evento insieme al segretario di società Serafino Valentino, i nostri ragazzi, nonostante le avverse condizioni climatiche che hanno caratterizzato queste ultime settimane e non ci hanno permesso di svolgere regolari allenamenti si sono ben distinti nella competizione, segno della ottima preparazione tecnica degli stessi che in società impartiamo durante l’intero anno sportivo. Abbiamo in calendario altri appuntamenti per questa stagione sportiva, con l’obiettivo di poter qualificare i nostri giovani atleti a competizioni a carattere nazionale.

Valuta questo articolo