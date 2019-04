Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa: “Falcomatà ed i suoi: triste storia di un amore finito” [FOTO E VIDEO]

9 Aprile 2019 15:44

Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio conferenza stampa dei consiglieri comunali di minoranza

Questa mattina presso la sala delle Conferenze di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa dell’opposizione in seno al Consiglio Comunale. Alla conferenza stampa dal titolo “Falcomatà ed i suoi: triste storia di un amore finito“, sono intervenuti i consiglieri comunali di minoranza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. “Ieri è successo qualcosa di eclatante, 4 consiglieri della maggioranza hanno decretato l’inadeguatezza dell’amministrazione Falcomatà, sottolinea Mary Caracciolo Capogruppo di Forza Italia, è evidente che qualcosa si è rotto ed il Sindaco non avrà più la maggioranza per l’approvazione del bilancio, a nulla servono i video del sindaco per rassicurare i cittadini quando i suoi stessi consiglieri non hanno più fiducia in lui, chiederemo le dimissioni del sindaco“.

“Per la prima volta nella storia mentre i dissidenti della maggioranza confessano davanti alla città il Sindaco si presenta per sfidare i suoi stessi consiglieri – denuncia il consigliere Massimo Ripepi di Fratelli d’Italia – mentre la città è sotto scacco di chi non riesce a governare”.

Valuta questo articolo