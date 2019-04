Reggio Calabria: parte l’organizzazione della “Magica notte di Chianalea” [FOTO]

11 Aprile 2019 22:16

Reggio Calabria: parte l’organizzazione della “Magica notte di Chianalea”, giunta alla sua quarta edizione

Parte l’organizzazione della “Magica notte di Chianalea”, giunta alla sua quarta edizione, dove le bellezze paesaggistiche del meraviglioso Borgo si intrecciano con la marineria tipica dei pescatori scillesi, la gastronomia e gli artisti che, in questi anni, hanno condiviso l’appuntamento annuale. Per l’evento, che si terrà presumibilmente il prossimo 9 luglio, assieme alla “Patriarca 2”, mitica imbarcazione per la pesca della famiglia Polistena, al “Bleu de Toi” notissimo locale del Borgo, all’Associazione Incontriamoci Sempre, è prevista la presenza di tanti amici artisti, capitanati da Mimmo Cavallaro, con Luca Scorziello, Tony Canto e tanti altri. Significativa, come sempre, la presenza del presidente dell’Apar Angelo Musolino e dell’amministratore di Fattoria della Piana, dott Carmelo Basile. Altre sorprese e novità saranno rese note successivamente: dal coinvolgimento dell’intero Borgo alla premiazione di un personaggio che comunicheremo a ridosso dell’evento.

Valuta questo articolo