A Reggio Calabria il nono episodio del format Fierce Woman [FOTO]

3 Aprile 2019 18:08

A Reggio Calabria il nono episodio di “Fierce Woman”, il format dedicato alle donne che da oltre un anno racconta storie di imprenditrici, artiste, professioniste ed eccellenze del territorio

“Fluidity”: è questo il tema a cui è stato dedicato il nono episodio di “Fierce Woman”, il format dedicato alle donne che da oltre un anno racconta a Reggio Calabria storie di imprenditrici, artiste, professioniste ed eccellenze del territorio. Per l’appuntamento che si svolgerà domani, giovedì quattro aprile con inizio alle ore 20,30 al Piro Bistrot in via Zecca a Reggio Calabria, saranno tre le protagoniste scelte da Laura Pizzimenti, anima del progetto e cuore pulsante del format. Si tratta di Laura De Stefano imprenditrice, Jessica Logoteta ballerina professionista, e Désirée Nobile, cantante. «Dopo un anno di investimenti, energie, speranze, dichiara Pizzimenti, ma anche di sogni, di fatica, di gioie e di ambizioni e soprattutto di “fierezza” , siamo arrivati quasi alla fine di questo progetto in cui ho voluto dare un palcoscenico alle donne “fiere” di questa città. Siamo giunti al nono episodio e questa volta le protagoniste sono delle donne che incarnano, ognuna nel proprio ambito e secondo le proprie attitudini, il movimento sotto ogni punto di vista: emotivo, lavorativo, fisico- mentale. Non è un caso- continua- che insieme a Loredana Guinicelli abbiamo scelto di denominare l’episodio “Fluidy”. Perché la fluidità è intesa come la capacità di adeguamento: come l’acqua quando pur di arrivare al mare, si adegua alla terra». Tre donne diverse tra loro, così come i settori in cui hanno deciso di investire le proprie energie e la propria passione. «Tutte e tre- ha spiegato Laura Pizzimenti- sono riuscite a spaccare, a rompere, a girare le barriere della vita, e soprattutto di questa città, per arrivare dove sono e dove sono certa arriveranno ancora. Jessica Logoteta con i suoi movimenti regala la vita mentre i movimenti della voce, di Désirée Nobile regalano gioia. Laura De Stefano invece, è un’imprenditrice giovanissima che con il talento e la sua grande tenacia regala forza d’animo, non solo alle sue clienti». Si prospetta quindi un episodio all’insegna dell’arte e dello spettacolo quello previsto per domani sera. La selezione musicale sarà curata da Luigi Regolo e i partners dell’evento sono invece, Alfredo Muscatello fotografo, Diario Caminiti, Make Up Artist , Sesto Senso Hairstylist, Piro Bistrot Location&Catering e Cormaci Wine & Spirits.

