Reggio Calabria, manichino di donna e vernice rossa al Consiglio Regionale. Il Prefetto: “atto dimostrativo importante” [FOTO e INTERVISTA]

15 Aprile 2019 19:40

Reggio Calabria, manichino a mezzo busto e vernice rossa lanciata da due persone con il volto coperto sulle scale della Regione: convocato il comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura

Nel pomeriggio odierno, presieduta dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione, oltre che dei Vertici delle Forze di Polizia, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dott. Giovanni Bombardieri e del Presidente del Consiglio regionale, dott. Nicola Irto. La riunione è stata convocata per la disamina dell’episodio verificatosi questa mattina presso la sede del Consiglio regionale, dove ignoti hanno cosparso di vernice rossa la scalinata d’ingresso e posizionato in cima un fantoccio di fattezze femminili, privo di testa e arti. Nella detta sede il Prefetto ha disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio, in particolare nell’area dove è ubicata l‘Assemblea regionale, assicurando il massimo Il Prefetto Michel di Bari ha assicurato il massimo impegno delle Istituzioni per contrastare gli episodi delittuosi che minano il senso di sicurezza dei cittadini. Il Prefetto ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “quanto successo non è da sottovalutare visto che è successo nel cuore delle istituzioni. Siamo preoccupati per questo abbiamo subito convocato un ordine e sicurezza pubblica. La Procura sta già lavorando per individuare i responsabili del gesto”.

