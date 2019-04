Reggio Calabria, il centro/sinistra si spacca: consiglieri di maggioranza si rivoltano contro Falcomatà, “coinvolga tutti, è troppo autoreferenziale” [FOTO e INTERVISTE]

8 Aprile 2019 15:11

Reggio Calabria, alcuni consiglieri di maggioranza si rivoltano contro Falcomatà: “l’Amministrazione è inadeguata rispetto alle sfide che ha di fronte, serve una vera e propria svolta. Questa iniziativa nasce per spronare la compagine amministrativa e chiedere maggior dialogo e collegialità”

Si spacca la maggioranza di Centro/Sinistra a Palazzo San Giorgio: il presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Demetrio Delfino, con i consiglieri Antonio Ruvolo, Giovanni Minniti e Filippo Quartuccio (quest’ultimo non presente), in una conferenza stampa, esprimono in maniera chiara un certo disagio che si respira all’interno dell’Amministrazione Comunale. I “dissidenti” chiedono in coro un “maggiore coinvolgimento nelle scelte ed un maggior dialogo” e accusano sostanzialmente il sindaco Falcomatà di essere autoreferenziale. Demetrio Delfino, nel suo intervento, chiede alla maggioranza “di svegliarsi rispetto alle sfide per il futuro”, in quanto “l’Amministrazione Comunale sembra dormiente”. Il presidente prosegue: “chiediamo di decidere le cose insieme e non proseguire a comportamenti stagni. Preciso che non ci sarà un nuovo gruppo in consiglio comunale ma ognuno di noi resta nei rispettivi partiti”. “Sul bilancio – conclude Delfino- vogliamo discutere e confrontarci con l’intera compagine amministrativa per trovare soluzioni positive così come è importante trovare soluzioni sull’edilizia popolare cercando di dare risposte ai cittadini”. Il consigliere Giovanni Minniti, che già in marzo si era dimesso da delegato al patrimonio edilizio, va giù duro: “siamo qui per esprimere alla luce del sole un disagio che si sta vivendo da tempo all’interno della maggioranza. L’Amministrazione è inadeguata rispetto alle sfide che ha di fronte, serve una vera e propria svolta. Crediamo sia utile spronare la compagine amministrativa per tentare di raggiungere qualche obiettivo”. A sorpresa in sala è arrivato il sindaco Falcomatà, il quale ha ascoltato, senza replicare, alle “accuse” dei consiglieri “dissidenti”.

