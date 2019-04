Reggio Calabria: in corso lavori di pulizia e sistemazione della strada ex provinciale Sant’Elia/Fossato a Montebello Jonico [FOTO]

9 Aprile 2019 14:16

Il sindaco di Montebello Jonico: “sono in corso lavori di pulizia e sistemazione della strada ex provinciale Sant’Elia/Fossato. La Citta Metropolitana di Reggio Calabria, nonostante il drastico taglio dei trasferimenti finanziari dello Stato, ha saputo mettere in piedi un ampio piano di interventi su tutte le strade metropolitane”

“Sono in corso lavori di pulizia e sistemazione della strada ex provinciale Sant’Elia/Fossato. La Citta Metropolitana di Reggio Calabria, nonostante il drastico taglio dei trasferimenti finanziari dello Stato, ha saputo mettere in piedi un ampio piano di interventi su tutte le strade metropolitane. Nel piano metropolitano, per quanto riguarda Montebello Jonico, sono previsti interventi per complessivi circa 118.000 Euro, per effettuare: pulizie integrali di cunette, adeguamento di parapetti, rimozione materiali da caduta massi, manutenzione del manto stradale”, è quanto scrive in una nota il sindaco Ugo Suraci. “L’amministrazione comunale -prosegue- che non ha mancato di riconoscere la serieta di impostazione del piano degli interventi e del metodo con partecipativo attivato con tutti i Sindaci, in occasione degli incontri nella sede metropolitana, esprime oggi, dopo l’avvio dei lavori, soddisfazione e compiacimento per gli interventi che saranno realizzati nel nostro Comune. Riconosciamo a tutta la Città Metropolitana, ed in particolar modo al Sindaco, Giuseppe Falcomatà, ed al Consigliere Delegato, Demetrio Marino, coordinatore ed artefice del piano degli interventi, di aver tenuto conto della situazione di difficoltà della strada Sant’Elia/Fossato, più volte rappresentata in occasione di incontri richiesti ed ottenuti tempestivamente, e per aver mantenuto con serietà gli impegni assunti. L’amministrazione comunale di Montebello Jonico collaborerà coi i responsabili tecnici della Città Metropolitana per ogni necessità che dovesse emergere nel territorio comunale in fase di realizzazione degli interventi”, conclude.

